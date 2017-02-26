Крым становится все менее популярным среди туристов – Зубков

После аннексии Крыма Россией, полуостров становится все менее популярным среди туристов. Таким мнением с Крым.Реалии поделился собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган».

«Крым все меньше и меньше становится популярным и востребованным туристами и все больше превращается в военную базу ощетинившуюся ракетами, пушками... Если так будет продолжаться еще несколько лет, то необходимость в построенном новом аэропорту на 10 миллионов пассажиров и в Керченском мосте, к моменту окончания их строительства, отпадет», – Зубков.

По мнению предпринимателя, установленный российскими властями режим в Крыму превратил полуостров «в унылый регион без свободы слова и подавлением любого инакомыслия».

«Упреждая гневные комментарии братьев украинцев, хочу заранее им сказать: Да! Да! Вы были правы, все худшие ваши прогнозы о будущем Крыма уже сбылись и продолжают сбываться. Крым сегодня унылый, дотационный регион, отрезанный санкциями от всего цивилизованного мира. У нас много пушек, но нет уверенности в завтрашнем дне. У нас много флагов, но нет ни свободы слова, ни независимой прессы», – сказал Зубков.

Накануне российские власти Крыма утверждали, что в период новогодних праздников на полуострове побывали вдвое больше туристов, чем в 2015 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».