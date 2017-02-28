В Севастополе демонтировали мемориальную доску Владимиру Высоцкому – скульптор

В Севастополе 28 февраля, со стены здания театра имени Лавренева Черноморского флота России, демонтировали мемориальную доску, установленную ранее в честь актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Об этом Крым.Реалии рассказал соавтор работы, скульптор Константин Цихиев.

По его словам, существует предписание о снятии мемориальной доски, несмотря на то, что в Севастополе нет закона, регулирующего установку подобных конструкций.

«По сути, это предписание должно основываться на каком-то законе. То есть, когда мы устанавливаем, мы должны понимать требования... и выполнять их. А этого нет, они не приняли этого», – сказал Цихиев.

Архитектор подчеркнул, что, когда мемориальную доску устанавливали на здании театра, организаторы обсуждали этот вопрос с рядом ведомств и учреждений.

«У нас есть ответы архитектурно-художественного совета при губернаторе, есть разрешение командующего флотом, куча бумаг, разрешений, а «уперлось» Севнаследие (Управление по охране памятников культурного наследия подконтрольного Кремлю правительства Севастополя – КР)», – пояснил Цихиев.

Управление по охране памятников культурного наследия подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, вынесло предписание в адрес Департамента имущественных отношений Минобороны России демонтировать памятную доску в честь Владимира Высоцкого до 1 марта. Начальник информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев подтвердил, что знак «имеет право на существование», однако «надо это сделать законным путем».

Доску в память Владимира Высоцкого установили в Севастополе 28 января. Скульптор – Константин Цихиев, архитектор – Григорий Григорянц.