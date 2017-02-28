Правозащитники: Европарламент должен потребовать от России прекратить репрессии в Крыму

В Европарламенте 28 февраля прошли специальные слушания, посвященные проблеме украинских политзаключенных, которых удерживают в России и аннексированном Крыму. Как сообщили в организации «Евромайдан SOS», на мероприятии обнародовали совместное заявление украинского Центра гражданских свобод и Фонда «Открытый Диалог» о «необходимости неотложной реакции Европейского Союза на организованное наступление на адвокатов и людей, которые поддерживают политических заключенных в оккупированном Крыму».

В документе напомнили о последних случаях задержаний и преследований в Крыму, преследовании крымских адвокатов, обыске и последующих задержаниях в Каменке, и других фактах репрессий на полуострове.

Центр гражданских свобод (Украина) и Фонд «Открытый диалог» (Польша) обратились к членам Европарламенте с просьбой «безотлагательно обратиться к Российской Федерации с требованием прекращения политических репрессий против адвокатов и людей, которые поддерживают политических заключенных, а также напомнить Российской Федерации об обязательствах, которые накладывает международное гуманитарное право на государство-оккупанта».

Накануне председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук анонсировала проведение в Европарламенте акции в поддержку украинских политзаключенных, удерживаемых Россией и подконтрольными Кремлю крымскими властями.

Российские власти Крымского полуострова не прекращают репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены. Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».