Большинство россиян поддерживают введение продовольственных карточек – опрос

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России большинство граждан поддерживают введение продовольственных карточек для малоимущих граждан. Об этом сообщается в результатах ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник»: «Продовольственные карточки: за и против».

«Предложение ввести в России продовольственные карты нашло поддержку среди населения – «за» высказались 78% россиян. Молодежь и селяне о необходимости введения подобных карт говорят чаще, чем пожилые люди и жители столичных городов. Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников опроса», – говорится в результатах исследования.

В ВЦИОМ добавили, на получение продовольственных карт рассчитывает 31% опрошенных россиян, 26% сказали, что испытывают потребность в них.

Министерство промышленности и торговли России внесло в российское правительство концепцию введения продовольственных карточек для малоимущего населения. Об этом сообщил 15 сентября заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, документ был предложен на рассмотрение российского правительства еще на прошлой неделе, и, если он будет одобрен, Минпром Российской Федерации предложит внести необходимые изменения в законодательство.

Вопрос о карточках стал обсуждаться в российском министерстве еще осенью 2014 года – в связи с резкой девальвацией рубля и ростом цен на некоторые виды продуктов питания, на что повлияло эмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции.