Гриневич: крымчане имеют право на образование в Украине

Министр образования Украины Лилия Гриневич выразила поддержку крымчанам и их детям в том, чтобы они имели полноценное право на образование в Украине.

Видеообращение Гриневич выложила на своей странице в Фейсбуке заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Вы и ваши дети имеете право на образование в Украине. Министр образования и науки приложит усилия, чтобы сделать этот процесс как можно проще, ведь у нас общее будущее. Крым – это Украина», – сказала Лилия Гриневич.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Дата 26 февраля назначена в Украине «Денем сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».