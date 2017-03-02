Задержанному в Крыму Андрею Захтею продлили арест на три месяца

Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе продлил до 7 июня срок содержания под стражей для Андрея Захтея, который задержан по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Захтея Алексей Ладин.

«Я ознакомился с судебным материалом, с ходатайством следователя, но там просто было переписано основание из уголовно-процессуального кодекса, никаких конкретных данных, подтверждающих необходимость продления сроков содержания под стражей, не было. Представитель государственного обвинения сказал, что у него есть сомнения в том, что Захтей получил гражданство (российское – КР) законным способом», – отметил адвокат.

Сторона обвинения настаивала на продлении срока ареста по причине того, что «как им кажется, Захтей может скрыться от органов предварительного следствия и суда», отметил адвокат, указав, что подозреваемый имеет регистрацию в Крыму.

Андрей Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова (также задержан по подозрению в организации диверсий) вернули из московского СИЗО Лефортово. Адвокат указал, что до сих пор у него не было возможности провести конфиденциальную беседу на встрече с подзащитным.

«Я практикую 15 лет, и впервые увидел конвой – в камуфляжной форме и масках. Я даже не могу сказать, чего они опасаются. Маленький нюанс, когда судья зашла в зал заседаний и увидела такого конвоира, в маске и с оружием, она попросила: «не пугайте меня своим видом», – добавил адвокат Ладин.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым. По мнению адвокатов, такой шаг российских силовиков связан с желанием усложнить процессуально защиту подозреваемых, так как сформировавшаяся группа адвокатов находится в Москве, а перевод подзащитных вызовет ряд усложнений.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.