Под судом, где судят Насирова, собирают акцию протеста

Под зданием Шевченковского районного суда Киева, где рассматривалось избрание меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову и где то до сих пор находится, в 19.00 состоится акция протеста, сообщил Радіо Свобода народный депутат Украины Мустафа Найем.

«Будут собираться люди, которые потребуют от суда начать работать и рассмотреть представление об избрании меры пресечения Роману Насирову. У суда есть действующий судья, должен быть еще один дежурный. Он в отпуске, больной занят? », – заявил Найем.

Народный депутат также отметил, что дело Насирова можно передать и в другой суд – для этого есть еще несколько часов.

«Чтобы продлить задержание главному налоговику страны, НАБУ сейчас должно заставить специальную антикоррупционную прокуратуру подать еще одно представление по Насирову» – отметил Найем.

К анонсированной акции также присоединились общественные организации «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции».

Сейчас Насиров является задержанным на 72-часовой срок, который истекает поздно вечером в воскресенье, 5 марта.

Национальное антикоррупционное бюро Украины призвало судей безотлагательно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которое рассматривал Соломенский районный суд Киева и в заседании которого был объявлен перерыв на неопределенный срок для рассмотрения требования адвокатов чиновника об отводе судьи .

«Национальное антикоррупционное бюро Украины призывает служителей Фемиды не устраняться от выполнения своих обязанностей и обеспечить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в определенный законом срок», – говорилось в заявлении.

В НАБУ также напомнили, что срок временного содержания Насирова под стражей истекает вечером в воскресенье, поэтому, если до завершения этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи.

Отдельно в НАБУ также заявили, что, согласно заключению врачей, Насиров, которого доставили в зал суда из больницы на носилках, не имеет острого состояния и может участвовать в судебных заседаниях.

В ночь на 3 марта в ведомственной больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Сразу после этого врачи заявили, что у 38-летнего чиновника произошел инфаркт, его адвокаты сообщили, что ему сделали операцию на сердце. 4 марта Насирова доставили на обследование в Институт кардиологии, но тогда там не смогли установить или уточнить диагноз.

Также 4 марта правительство отстранило Насирова от занимаемой должности на время расследования.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС Украины, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.