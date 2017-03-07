В России не знают, что со мной делать – депортированный крымчанин Халилов

Депортированный крымский активист Недим Халилов находится в фильтрационном пункте в Ростовской области. Как указал крымчанин в Фейсбуке, в его судьбе сложилась патовая ситуация – вернуть в Узбекистан его не могут, при этом и в Крым доступ не открывают. 6 марта в комментарии Крым.Реалии активист рассказал, что может и дальше находиться в пункте фильтрации, но не оставляет попытки добиться возвращения в Крым, землю которого он считает родиной.

«Доподлинно известно, что я уже лишен права на гражданство Узбекистана, и для того, чтобы его восстановить, мне нужно писать заявление, которое я писать не собираюсь. В Крым они отправлять меня не будут, так как должны будут выдать обязательное удостоверение лица без гражданства, а лицо без гражданства, тем более крымский татарин, будет обладать гораздо большими правами, чем обычный гражданин», – поделился видением ситуации Халилов.

Активист сообщил, что ему стало известно о порче его паспорта образца Советского Союза (другого документа он не имеет) с пропиской в городе Керчь. Халилов пытается запросить материалы своего дела и уточнить информацию о состоянии документа. Паспорт был изъят по требованию суда в начале ноября 2016 года, с тех пор активист не видел своего документа, подтверждающего личность.

«Хочу составить акт по поводу порчи моего паспорта, они с прошлой недели хранят молчание, документы были в службе миграции, но там сообщают, что документ уже в администрации этого ведомства. И я прошу возможности ознакомления с материалами личного дела», – рассказал активист о своей деятельности в фильтрационном пункте.

Он уточнил, что условия содержания хорошие, есть питание, отношение персонала доброжелательное, однако за территорию не пускают.

После выхода из голодовки Халилов чувствует себя удовлетворительно, «восстановился почти полностью», занимается зарядкой.

В качестве протеста лишенный возможности проживать на родине, в Крыму, Халилов 21 ноября 2016 года объявил голодовку. 5 января 2017 года в связи с критическим истощением вследствие 45-дневного отказа от пищи Халилов принял решение прекратить голодовку.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. До 29 декабря Халилов находился в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.

Летом 2016 года координатор организации «Движение сопротивления крымских татар» Недим Халилов, ссылаясь на международное право и законы России, направил в подконтрольный России Центральный суд Симферополя иск с целью признания действий российской власти в Крыму в отношении крымских татар незаконными. Он требовал предоставить крымскотатарскому языку статус государственного, и судебное заседание вести на крымскотатарском языке. В июле 2016 он получил на руки определение суда, которое предложил обсудить и зафиксировать протоколом.