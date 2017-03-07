Перед Международным судом в Гааге проходит акция протеста родственников погибших в катастрофе МН17

Перед Международным судом ООН в Гааге 7 марта проходит акция протеста родственников погибших в катастрофе рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Как сообщает УНИАН, пять человек стоят перед Дворцом мира, где расположен Международный суд, держа в руках плакаты «Справедливость для МН17» и фото погибших.

По словам отца одного из погибших в катастрофе, он пришел во Дворец мира, зная, что сегодня в суде будет выступать российская сторона.

«Мы знаем, что сейчас происходит суд по иску Украина против России, касающийся MH17. Я отец парня, который был убит в рейсе MH17. Вчера мы слышали, как Россия отвергает свою ответственность. И я пришел сюда сегодня, чтобы убедить каждого, что мы ищем правду и ничего, кроме правды. И этот суд будет полезным в обвинениях России, это преступление, за которое она должна понести ответственность», – сказал он.

Родственники погибших также обвиняют Украину из-за того, что она не перекрыла воздушное пространство.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших – граждане Нидерландов.

В Совете безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовали отчет о причинах этой катастрофы и заявили, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа 28 сентября 2016 года в промежуточном отчете сообщила, что «Бук», с которого был сбит самолет, был ввезен на оккупированную территорию с территории России и вернулся обратно после обстрела.

Министерство иностранных дел России критически высказалось об обнародованных в Нидерландах промежуточных результатах расследования, назвав следствие «предвзятым и политически мотивированным».



