В Лондоне планируется проведение дискуссии о борьбе за свободу крымских татар

В Королевском институте международных отношений в Лондоне 10 марта планируется проведение панельной дискуссии «Аннексированный Крым: крымские татары и их борьба за свободу». Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Будем говорить о жизни граждан Украины в условиях российской оккупации, а также о роли и давление на коренной народ Крыма. Мероприятие будет проводиться совместно с Эстонским институтом по правам человека в рамках реализации Стратегии публичной дипломатии крымских татар, которая была представлена 9 августа 2016 к Международному дню коренных народов», – написала Джеппар.

Она добавила, что в этот же день на другой платформе будет проведен круглый стол посвященный Крыму, где будут рассказывать обо всех «основных кейсах и инструментах политических расправ с инакомыслием в нынешнем режиме в Крыму».

«Помимо прочего, в Великобритании была организована несколько встреч, в частности с руководством Westminster Foundation for Democracy (самой мощной организацией, которая работает в парламенте Великобритании), директором Департамента по правам человека и демократии Форин Офиса Робом Фенн, представителями дипкорпуса, а также ряд интервью», – отметила Джеппар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».