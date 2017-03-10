В Москве задержали активиста Ильдара Дадина

Российский активист Ильдар Дадина был задержан 10 марта сотрудниками полиции в Москве. Это произошло во время проведения им одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний.

Дадина, а также другой оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, требовали отправить в отставку руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний в российском регионе Карелии Александра Тереха.

Дадин попросил сотрудников полиции, которые обратились с требованием предъявить документы, зачитать ему основания этих требований и его права. После этого силовики заставили активиста сесть в автомобиль и уехали с места событий.

Пономарев сейчас продолжает одиночный пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний.

Ильдар Дадина стал первым осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было уменьшено до 2,5 года.

В конце февраля 2016 президиум Верховного суда России решил отметить приговор, а Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.