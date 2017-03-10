Российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина, задержанного в пятницу 10 марта в Москве у здания Федеральной службы исполнения наказаний, отпустили из полиции, сообщает российский журналист Алексей Абанина. В полиции заявили, что у задержанного не было паспорта, но когда его жена Анастасия Зотова привезла документ, личность Дадина установили и его отпустили, пишет российское «РБК». В составленном протоколе его обвинили в нарушении правил проведения пикета и отпустили. 26 февраля Ильдар Дадина вышел на свободу из колонии, расположенной в российском Рубцовске. Активист заявил, что будет требовать компенсацию за уголовное преследование.