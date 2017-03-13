В Ялте ловят рыбу с аварийных причалов

Ялтинские рыбаки игнорируют запрет рыбачить на полуразрушенных аварийных причалах ялтинского порта на набережной. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, в последние дни в акваторию ялтинского порта зашел крупный косяк молодняка кефали. Количество рыбаков увеличилось настолько, что места на пятом причале, где они обычно располагались, стало не хватать. В связи с этим, многие рыбаки перешли на аварийную часть причалов, несмотря на опасность обрушения конструкции под весом множества людей.

Ни полиция, ни руководство ялтинского порта не обращают внимания на нахождение рыбаков на закрытых аварийных причалах, отмечает корреспондент.

Как сообщал директор ялтинского морского торгового порта Денис Волков, Федеральной программой предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений и причалов ялтинского порта. 2017 год – год проектирования и начала строительно-монтажных работ. Сама же реконструкция причалов начнется не раньше 2018 года.