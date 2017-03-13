В «буферной зоне» на админгранице с Крымом задержали правозащитницу Ольгу Скрипник

Координатора Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник в понедельник, 13 марта, ФСБ России задержала в «буферной зоне» на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии сообщила правозащитница Ирина Седова.

«Оля пошла в буферную зону на Каланчаке мониторить пункт пропуска. Из «буферной зоны» ее похитили ФСБшники и теперь допрашивают у себя в вагончике», – рассказала она.

СБУ и Пограничная служба Украины пока что не комментируют ситуацию. Крым.Реалии уточняют подробности инцидента.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

Кроме того, Ольга Скрипник собирала доказательную базу для иска Украины в Международный суд ООН против России.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.