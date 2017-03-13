В ФСБ России утверждают, что оштрафовали украинских правозащитников за фото пункта пропуска

Задержанных российскими силовиками на админгранице с Крымом украинских правозащитников оштрафовали «за нарушение режима границы», сообщает 13 марта «рупор» крымского правительства Крыма «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Крыму.

В ведомстве утверждают, что трое граждан Украины проехали на автомобиле к российскому пункту пропуска через админграницу «проводили фото и видеосъемку в направлении российского КПП».

«Произведя фото- и видеосъемку на прилегающей местности в направлении российского КПП, пассажиры иномарки вернулись в автомобиль и попытались проследовать в обратном направлении», – говорится в сообщении.

«Задержанные обосновывали свои действия наблюдением за работой украинского КПП, хотя видеодоказательства, имеющиеся на руках пограничников, явно указывали на совершенное ими нарушение. В отношении «правозащитников» составлен административный протокол по части 1 статьи 18.1 КоАП России. Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей», – отметили в российском ведомстве.

Комментарии украинских правозащитников, которых 13 марта задерживали российские силовики на админгранице с Крымом, в данный момент отсутствуют.

Вечером 13 марта руководитель Секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил, что украинские правозащитники, которых сотрудники ФСБ России задержали на админгранице с Крымом 13 марта, уже находятся на территории, которую контролирует Украина.

Днем 13 марта стало известно о задержании группы правозащитников, в том числе Ольги Скрипник, и представителя офиса украинского омбудсмена на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Крым.Реалии подтвердили, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова, но отказались назвать фамилию своего сотрудника.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил Крым.Реалии, что правозащитники, которых 13 марта задержали российские силовики на админгранице с Крымом, пересекли КПВВ «Каланчак» на законных основаниях.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.