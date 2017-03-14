СМИ: Аксенов высказался за монархию для России и «диктатуру Путина»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов вечером 14 марта в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил, что России нужна монархия, а президенту этой страны Владимиру Путину нужно больше полномочий, «вплоть до диктатуры». Об этом сообщают российские и крымские СМИ.

Российский «Интерфакс» сообщает, что Аксенов в эфире крымского телеканала заявил, что является «солдатом президента».

«Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», – заявил Аксенов.

«Рупор» крымского правительства Крыма «Крыминформ» сообщает, что Аксенов высказался за пожизненное президентство Путина в России.

«Мы желаем, что до конца своих дней он был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу… Считаю, что ему пожизненно надо давать эту должность – президента. Других кандидатур и альтернатив ему нет», – сказал Аксенов.

Ранее в Кремле заявили, что обдумают инициативу российских сенаторов о проведении выборов президента в 2018 году – 18 марта в день «присоединения» Крыма.

Российские сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдумупакет поправок в избирательное законодательство, в том числе предполагающих возможность переноса выборов президента России на третье воскресенье марта. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поддерживает идею проведения выборов в этот день.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».