Европарламент призывает освободить украинских заключенных в России и Крыму – резолюция

Европейский парламент принял резолюцию по ситуации с украинскими заключенными, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в аннексированном ею Крыму. Европейские депутаты призвали Россию немедленно освободить этих украинцев и обратились к Европейскому союзу с призывом к новым санкциям против виновных в этих преследованиях граждан Украины.

За резолюцию проголосовали 451 евродепутат, против высказались 73. Воздержавшихся европарламентариев было 86.

В резолюции «Украинские заключенные в России и ситуация в Крыму», подготовленной немецким евродепутатом Ребеккой Хармс и предварительно поддержанной всеми политическими группами Европарламента, в частности отмечается, что на ответственных за нарушение основных прав человека должны быть наложены санкции.

«Европейский парламент призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые будут применены для лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках ЕС», – в частности говорится в резолюции.

Европейский парламент также «просит рассмотреть возможность создания международного формата переговоров для обсуждения деоккупации Крыма с участием ЕС, который будет базироваться на международном гуманитарном праве, правах человека и международных принципах».

Обращаясь к Совету ЕС, европарламентарии призвали «найти способы поддержать Украину в Международном суде ООН по делу об ответственности России за поддержку терроризма на востоке Украины и акты дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму».

По данным правозащитников, «узников Кремля» сегодня – не менее 44.