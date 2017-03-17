Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, заявляет, что все граждане Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях в аннексированном Крыму, могут подать заявки на перевод для отбывания наказания на материковой части Украины. Об этом 17 марта Чернышов рассказал журналистам во время брифинга по теме передачи украинских заключенных из Крыма. Чернышов отметил, что в числе двенадцати осужденных, есть одна женщина. В пятницу, 17 марта, из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины передали 12 заключенных.