В Херсонском госуниверситете обещают льготы выпускникам крымских школ

Херсонский государственный университет будет одним из вузов, в который во время вступительной кампании 2017 года выпускники крымских школ смогут поступить на льготных условиях. Об этом сообщил Крым.Реалии ректор университета Василий Стратонов.

По его словам, сейчас разрабатывается государственная программа, в рамках которой тысяча абитуриентов из Крыма смогут на льготных условиях поступить в вузы Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей.

«Мы передали разработчикам программы свои предложения. Насколько мне известно, крымчанам будут предложены особые условия для поступления в вузы материковой Украины, в частности – прием без сертификата внешнего независимого оценивания знаний. Обучаться студенты из Крыма будут за счет бюджета, также им предоставят места в общежитиях», – сказал Василий Стратонов.

Он отметил, что разрабатываемая госпрограмма – «ответ на действия России, имеющей свои программы по бесплатному обучению крымчан в вузах».

По словам ректора Херсонского госуниверситета, сейчас в вузе учатся три студента из Крыма, которые поступили в прошлом году.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).