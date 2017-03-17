Власти Симферополя предупредили о технологическом сбросе воды из водохранилища

Власти Симферополя попросили жителей города воздержаться от нахождения вблизи реки Салгир из-за технологического сброса воды из наполненного Симферопольского водохранилища.

Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю горадминистрации.

«В связи с наполнением Симферопольского водохранилища на 90%, в течение нескольких дней будет осуществляться технологический сброс воды с 9.00 расходом 5 кубометров в секунду. Просим соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи русел рек», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».