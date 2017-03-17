Осужденных из Крыма везут в Харьковскую область, среди них есть одна женщина – Минюст Украины

Двенадцать осужденных, которых передали из колоний аннексированного Крыма для отбывания наказания на материковой части Украины, едут в учреждение исполнения наказания №27 в Харьковской области, откуда позднее из распределят по различным учреждениям, в зависимости от того, по каким статьям они были осуждены. Об этом сообщил на брифинге 17 марта заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

По его словам, переданные из Крыма осужденные должны пройти дополнительную проверку, после этого их распределят по учреждениям исполнения наказаний, расположенных на материковой части Украины. В числе 12 осужденных, переданных из Крыма, есть одна женщина, добавил он.

Также замминистра юстиции Украины подчеркнул, что все граждане Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях в аннексированном Крыму, могут подать заявки на переведение на материковую Украину.

«Все, кто хотят находиться и отбывать наказание в тюрьмах на подконтрольной Украине территории, подают определенные заявки», – заявил заместитель министра.

В пятницу, 17 марта, из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которые были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

3 марта сообщалось, что перемещение из Крыма на материковую Украину 12 осужденных украинских граждан для дальнейшего отбывания наказания не состоялось по техническим причинам.

В конце февраля замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщал, что украинская и российская стороны согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, которые ранее отбывали наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем были переведены в другие учреждения за пределами полуострова.