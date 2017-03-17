В Севастополе согласовали митинг «Он вам не Димон» сторонников Навального

Подконтрольный Кремлю власти Севастополя согласовали антикоррупционный митинг «Он вам не Димон», который 26 марта намерены провести сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщил Крым.Реалии координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев, 17 марта митинг был согласован, однако власть потребовала от активистов изменить место его проведения.

«Митинг согласован не на площади Нахимова, как мы хотели, а на площади Георгия Победоносца в Парке Победы», – заявил Кисиев.

Несмотря на перенос места из центра города в весьма отдаленный район Севастополя, активисты оценивают такой шаг действующей власти с позитивной стороны.

Активисты Крыма и Севастополя 15 марта подали уведомления о намерении провести митинги с требованием расследовать факты коррупции высших должностных лиц соседней России.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели более 9,5 миллиона человек.

14 марта 2017 года Алексей Навальный выпустил видеоролик с призывом выйти на митинги и шествия во всех городах России с требованием к власти ответить на обвинения, указанные в фильме.