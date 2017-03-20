На кинофестивале в Болгарии требовали освободить Сенцова

Участники международного кинофестваля «София Фильм Фест» в столице Болгарии призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

«Церемония вручения наград победителям 21-го международного кинофестиваля «София Фильм Фест» началась призывом к России освободить Олега Сенцова. Кинематографисты из разных стран и зрители Национального дворца культуры бурными аплодисментами продемонстрировали солидарность с украинским кинорежиссером. Свободу Олегу Сенцову!» – говорится в сообщении.

«София Фильм Фест» проходит в столице Болгарии Софии ежегодно в марте и собирает звезд, журналистов и любителей кинематографа.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.