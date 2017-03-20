Эксперт: Пророссийские лозунги европейских правых – это выполнение контракта с Кремлем

Среди электората Европейского Союза непопулярны пророссийские высказывания некоторых депутатов ЕС. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.

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Так он прокомментировал визит группы пророссийских европейских депутатов в аннексированный Крым.

«Их пророссийская позиция – это не более, чем выполнение контракта. Сколько заплачено, столько они и пророссийские. Может быть только в Латвии и Эстонии, в определенной электоральной группе можно поймать какое-то количество голосов. Там тоже свой Донбасс имеется среди электоральных групп. В странах западной Европы с лозунгами «Да здравствует Путин», который оккупирует Крым, очень легко потерять голоса и очень сложно их добыть... Поскольку этим партиям необходимы деньги, они легко покупаемы различными режимами: и путинским режимом, и другими», – сказал Криштафович.

Эксперт заметил, что если пророссийские высказывания некоторых политических партий Европы не популярны, то популистские высказывания о децентрализации Евросоюза весьма успешны среди электората.

«Что касается противодействия централизации Европейского Союза, противодействия единым европейским правилам, противодействия непротекционистской национальной экономической политике – вот это как раз находит отклик, здесь популистских лозунгов можно делать много. В этом смысле это дает дополнительные голоса», – резюмировал Криштафович.

Министерство иностранных дел Украины 17 марта осудило поездку группы сербских парламентариев в аннексированный Крым. Украинское внешнеполитическое ведомство также потребовало от посла Сербии разъяснений относительно визита группы депутатов сербского парламента в аннексированный Крым.

Аннексированный Россией Крым 16 марта посетили представители Сербской народной партии, а ее лидер Ненад Попович в Симферополе встретился с местными политиками, где заявил, что якобы вопрос принадлежности Крыма решен и «возвращение Крыма на старое место (в Украину – КР) невозможно».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».