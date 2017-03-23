На кинофестивале в Севастополе ждут Эмира Кустурицу

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица получит в этом году высшую награду XXVI Международного кинофорума «Золотой Витязь», который пройдет в аннексированном Севастополе с 22 по 31 мая. На открытие кинофестиваля может приехать и сам Кустурица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента форума, российского артиста Николая Бурляева.

«Фильмом открытия кинофорума станет картина выдающегося сербского режиссера Эмира Кустурицы «По млечному пути», в главных ролях сам Кустурица и Моника Беллуччи. Мы с ним уже говорили, фильм он отдает с огромной радостью, а в апреле он окончательно ответит, будет ли он сам на открытии форума, шансы большие, поскольку мы ему объявили о том, что именно он будет удостоен самой высокой награды Международного кинофорума «Золотой Витязь» – Золотой медали имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф», – сказал Бурляев.

По словам Бурляева, отборочная комиссия кинофорума получила порядка 300 кинолент, из них отобрала 130, которые будут участвовать в конкурсной программе в семи категориях. Это фильмы из 30 стран мира, в том числе из стран ближнего зарубежья, стран западной и восточной Европы, а также США, Чили, Японии. Предусмотрена также внеконкурсная программа, в рамках которой планируются, в частности, ретроспективные показы фильмов белорусского режиссера Виктора Турова и актера Алексея Петренко.

Бурляев отметил, что свое согласие на участие в «Золотом Витязе» дали многие российские актеры. Среди них Владимир Гостюхин, Сергей Шакуров, Елена Захарова, Сергей Маховиков и другие, из Сербии приедет актриса Ивана Жигон, ожидается участие в кинофоруме российского режиссера Никиты Михалкова.

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».