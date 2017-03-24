Одного из «симферопольской пятерки» фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Теймура Абдуллаева трое суток держат в карцере за письмо, написанное на крымскотатарском языке. Об этом Крым.Реалии рассказал его адвокат Эмиль Курбединов.

Как пояснил защитник, во время обыска в камере сотрудники СИЗО нашли у Абдуллаева письмо на крымскотатарском языке, которое он писал своей семье. Письмо изъяли. Когда Абдуллаев потребовал его вернуть, мужчину поместили в карцер, где он находится уже третьи сутки.

Адвокат заявил, что расценивает это как давление на его подзащитного и намерен обжаловать действия администрации изолятора.

12 октября в Крыму прошли обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».