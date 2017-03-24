Теймура Абдуллаева, из «симферопольской пятерки» крымских татар, которых оккупационные власти подозревают в терроризме, трое суток держат в карцере за письмо, написанное на родном языке. Такое заявление сделал его адвокат Эмиль Курбединов. Как пояснил защитник, во время обыска в камере, сотрудники СИЗО нашли у Абдуллаева письмо на крымскотатарском языке, которое он писал своей семье. Это письмо было изъято, а когда Абдуллаев потребовал его вернуть, его поместили в карцер, где он по состоянию на сегодняшний день, находится уже третьи сутки.