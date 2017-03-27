В Крыму намерены продать санаторий «Восход», зернокомплекс в Черноморском и недвижимость в Ялте

Подконтрольная Кремлю распорядительная дирекция имущества Крыма выставит на продажу на открытом аукционе три объекта отчуждаемого имущества. Речь идет о детском заведении оздоровления и отдыха «Восход», зернокомплексе в пгт. Черноморское и недвижимости в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Минимущества Крыма.

Общую стоимость санатория «Восход» в ведомстве оценили в 42 038 788,83 рубля (19,4 млн грн), зернокомплекса в Черноморском – в 3 222 123 рубля (1,5 млн грн), а недвижимости в Ялте – в 108 649 299,42 рубля (50 млн грн).

«Средства, полученные от отчуждения данных объектов недвижимого имущества, предполагается направить на выполнение плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 2017 год», – заявила российская глава Минимущества Крыма Анна Анюхина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».