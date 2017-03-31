Правоохранители игнорируют голодовку Назимова и Степанченко – адвокат

Отказ от приема пищи стал последним «актом отчаяния» для редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова и депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко. Однако, подконтрольные Кремлю правоохранители продолжают игнорировать этот факт даже на седьмой день голодовки. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил адвокат арестованного редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин.

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«Заявление о факте голодовки у него приняли только в конце второго дня, зарегистрировали на третий день. Ну и, в общем-то, пытаются не замечать. Анализируя этот факт и общаясь со своим подзащитным, я могу сказать, что я не сторонник такой формы протеста, потому что эта форма протеста, она угрожает жизни и здоровью моего подзащитного. Но это крайняя мера. Я считаю, что с нашей правоохранительной системой она (голодовка – КР), так скажем, не принесет каких-то положительных результатов», – сказал он.

Депутат подконтрольного России горсовета Алушты Павел Степанченко и местный блогер Алексей Назимов, которые шесть месяцев находятся в СИЗО Симферополя по обвинению в вымогательстве денег от члена «Единой России», объявили голодовку. Начиная с 25 марта оба обвиняемых принимают только воду. Таким образом они протестуют против своего уголовного преследования, которое считают политическим,

Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.