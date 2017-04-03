Крымчане с 2018 года не смогут выбирать между ЕГЭ и традиционным экзаменом – власти

Выпускники крымских школ с 2018 года будут сдавать Единый государственный экзамен в штатном режиме, продлевать право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом на полуострове не планируют. Об этом 3 апреля заявила подконтрольная Кремлю министр образования и науки Крыма Ольга Васильева, сообщают «РИА Новости Крым».

«Для крымчан у нас продлен выбор еще на 2018 год. Эти возможности закреплены федеральным законом в июле 2016 года, и до 2018 года включительно они могут выбирать сдавать ЕГЭ в традиционной форме, либо сохраняется та аттестация, которая была привычной. После 2018 года это будет штатный режим, и, в общем-то, по нашей информации, все школы к этому готовы», – заявила Васильева.

Раньше сообщалось, что Уральский университет обещает принимать абитуриентов из Судака без сдачи ЕГЭ.

С 2016 года поступить в украинские ВУЗы могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).