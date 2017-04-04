Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку – адвокат

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого Россия удерживает в ростовском СИЗО, объявил бессрочную голодовку. Об этом 4 апреля в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат обвиняемого Эмиль Курбединов.

«Руслан Зейтуллаев заявил о недоверии и отводе всему составу суда. Это не было удовлетворено. После этого он сделал заявление о том, что объявляет голодовку в связи с преследованием крымских татар на территории Крыма, в связи с преследованием гражданских активистов и абсолютно политической предвзятостью его уголовного дела. Он выдвинул ряд требований, среди которых передача его на территорию (материковой – КР) Украины, так как он является украинцем», – добавил Курбединов.

Он добавил, что на заседании суда 4 апреля сторона защиты заявила ряд ходатайств.

«Одно из ходатайств о вызове в качестве свидетелей ребят, которые находятся в СИЗО: Сайфуллаева, Ваитова и Примова, было удовлетворено», – заявил Курбединов.

Адвокат отметил, что после этого было ходатайство о вызове экспертов, которые делали экспертизы, и на которых строится обвинение. Их суд вызывать отказался.

Следующее судебное заседание назначили на 14 апреля.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября 2016 года приговор, согласно которому севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», был приговорен к семи годам колонии общего режима. Севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по этому делу, получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.