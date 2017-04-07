Певец с гражданством США Михаил Шуфутинский дает концерты в Крыму

В Государственном музыкальном театре в Симферополе в четверг, 6 апреля, состоялся концерт российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Согласно данным из открытых источников, Шуфутинский имеет российское и американское гражданство.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, организаторы не стали отменять мероприятие, несмотря на то, что ранее подконтрольные Кремлю власти Симферополя объявили трехдневный траур в связи с терактом, который произошел в метро Санкт-Петербурга, в соседней России.

Концерт Михаила Шуфутинского состоялся вечером. Стоимость билета составляла от 2500 до 6500 рублей (приблизительно 1200-3100 грн).

В пятницу, 7 апреля, Шуфутинский выступит в Севастополе, в Культурно-информационном центре. На следующий день, 8 апреля, в этом городе на площади Нахимова запланирован траурный митинг памяти жертв трагедии в метро.

В России погибли 14 человек в результате взрыва, произошедшего в метро в городе Санкт-Петербурге. Более 50 человек ранены. Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел в середине дня между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города.

Выступления зарубежных артистов в аннексированном Крыму нарушают постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

СБУ неоднократно выносила решения о запрещении на въезд в Украину артистам, ранее выступавшим в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».