Российские власти в Ростове-на-Дону не допускают украинских консулов к фигуранту «дела Хизб-ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву, объявившему голодовку. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Не смотря на многочисленные обращения украинской стороны к Российской Федерации, как со стороны МИД Украины, так и со стороны посольства Украины в России по состоянию на сегодня не предоставлено разрешение нашему консулу посетить крымского татарина Руслана Зейтуллаева, который незаконно удерживается, незаконно арестован и находится под стражей в Российской Федерации», – сказал Марьяна Беца.

Она оценила действия российской стороны, как нарушение международного права, в частности Венской конвенции о консульских отношениях. Вместе с тем, по словам спикера МИД, украинские консулы посещают все судебные заседания с участием Зейтуллаева и пытается таким образом поддерживать связь с ним и с его защитниками.

Комментарии на эту тему российской стороны отсутствуют.

Подробнее о судьбе Зейтуллаева можно узнать в статье «Дело Зейтуллаева: изоляция и голодовка».

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.