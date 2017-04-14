Свидетеля обысков в Бахчисарае Мустафаева оставят под арестом на 10 суток – активистка

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд присудил Сейдамету Мустафаеву 10 суток ареста за «участие в несанкционированном митинге» при обыске у Сейрана Салиева. Об этом 14 апреля в Фейсбуке сообщила крымская активистка Мумине Салиева.

«Закончилось судебное заседание над Сейдаметом Мустафаевым. Сегодня в отношении него рассматривалось второе административное правонарушение в участии несанкционированного митинга при обыске у Сейрана Салиева. Суд вынес постановление по ст. 20.2 ч. 6 КоАп Российской Федерации – 5 суток админареста. Учитывая первое постановление по ст. 20.3 КоАп Российской Федерации от 13. 04. 2017, где Мустафаеву присудили 10 суток админареста, то вынесено заключительное решение в отношении Сейдамета Мустафаева – 10 суток админареста от 13. 04. 2017», – написала она.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате обысков российские силовики задержали восьмерых крымчан. В отношении них составили протоколы об административном нарушении и отправили в суд.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».