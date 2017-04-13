«Зачищенный» четверг в Бахчисарае

В Бахчисарае 13 апреля российские силовики задержали восьмерых крымских татар. В отношении них составили протоколы об административном нарушении и отправили в суд.

Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев заявил, что утром вооруженные российские силовики ворвались в дома крымских татар Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева и начали проводить обыски. Цель визитов правоохранители не назвали.

Также силовики блокировали дороги к местам обысков, чтобы люди не приезжали поддержать своих соотечественников.

«Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто все же придет, могут задержать за неподчинение «законному» требованию полицая», –написал журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в Фейсбуке.

По информации жительницы Бахчисарая Лутфие Зудиевой, во время обысков в доме Сейдамета Мустафаева российские силовики начали бить людей, также была слышна стрельба. Сообщалось, что из-за многочисленных ударов дубинками со стороны полицейских, фотограф Сейтумер Сейтумеров потерял сознание.

Также сообщалось, что в результате столкновений силовики задержали двух крымских татар, в которых происходили обыски, и четырех мужчин, которые пришли их поддержать.

По информации крымского адвоката Джемиля Темишева, в отношении всех задержанных составили протоколы об административном правонарушении и отвезли в районный суд Бахчисарая.

«Их обвиняют по статье 20.3 Кодекса России об административных правонарушениях (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами – КР)», – отметил Темишев.

Позже активисты сообщили о задержании еще двух крымских татар.

«Силовики начали преследовать на патрульных машинах еще двоих мусульман посреди города и провели задержание Аметхана Умерова и Азиза Азизова. В сопровождении полиции их доставили в Бахчисарайский РОВД, но в здание не пустили даже адвоката Джемиля Темишева. Стоит отметить что в их адрес звучали угрозы и оскорбления со стороны силовиков», – написал в Фейсбуке крымчанин Сейтумер Сейтумеров.

Аметхана Умерова через некоторое время отпустили на свободу.

По информации Лутфие Зудиевой, по итогам судебного заседания некоторым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, другим – штраф.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что подобные задержания будут продолжаться до тех пор, пока не будут найдены эффективные механизмы международного давления на Россию.

Все, что делается против России за ее действия в Крыму, недостаточно для того, чтобы снизить уровень насилия над людьми

«Все то, что сейчас делается против России за ее действия в оккупированном Крыму, является недостаточным для того, чтобы снизить уровень насилия над людьми. Сейчас нужно усиливать и углублять санкции», – рассказал Чубаров.

В то же время спикер украинского МИДа Марьяна Беца сообщила, что из-за задержания людей в Крыму Украина будет обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию.

Россия продолжает использовать крымских татар и этнических украинцев в своих политических целях

«Систематические ограничения крымских татар и этнических украинцев говорят о том, что Россия продолжает использовать этих людей в своей политической игре и политических целях. Мы категорически осуждаем такие действия и будем обращаться ко всем нашим партнерам для того, чтобы усилить давление на Россию. Так как только консолидированным давлением и международной изоляцией можно достичь определенных результатов», – подчеркнула Беца.

Российские же силовики называют задержание в Бахчисарае «плановыми мероприятиями по задержанию участников запрещенной в России организации».