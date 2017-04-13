Новое утро – новые обыски (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утро 13 апреля началось в Крыму с обысков: в Бахчисарае российские силовики наведались в дома местных жителей – Ризы Муждабаева и Сейдамета Мустафаева, проживающих в 6 и 7 микрорайонах соответственно.

Об обысках на своей странице в Фейсбуке сообщает глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По информации журналиста Шевкета Наматуллаева, сотрудники российской ДПС оцепили близлежащие к месту обысков дороги.

«Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто все же придет, могут задержать за неподчинение «законному» требованию полицая», – пишет Наматуллаев на своей странице в Фейсбуке.

Активист объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев сообщил в Фейсбуке о машине Росгвардии возле дома обыскиваемого.

Кроме того, по словам активиста, силовики применили силу по отношению к находившимся на месте обыска у Сейдамета Мустафаева людям.

По информации жительницы Бахчисарая Лутфие Задиевой, силовики задержали троих крымских мусульман, пришедших поддержать Сейдамета Мустафаева.

Кроме того, она сообщает, что между силовиками и местными жителями произошла потасовка.

Задержания крымских мусульман в Бахчисарае подтверждает и крымчанка Мумине Салиева – среди них и Сейдамет Мустафаев, у которого проходил обыск.

По словам супруги второго обыскиваемого – Ризы Муждабаева – силовики наведались в их дом рано утром, 13 апреля, и первым делом начали проверять мобильные телефоны и компьютерную технику.

​Комментариев российских силовых ведомств по поводу причин обысков пока нет.

Напомним, утром 6 апреля сотрудники ОМОН проводили «плановые рабочие мероприятия» на центральном рынке Симферополя, в ходе которых российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление на них.