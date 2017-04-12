Штрафы и аресты за публикации в социальных сетях в Крыму уже стали обыденным явлением. ФСБ и Центр по противодействию экстремизму регулярно возбуждает административные и уголовные дела за посты, комментарии и даже аудиозаписи. Корреспондент Крым.Реалии собрал наиболее резонансные и неординарные случаи наказаний крымчан за активность в соцсетях.

Несуществующая публикация и самолет со свастикой

Чаще всего крымчан штрафуют за упоминание в соцсетях организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Чтобы заработать административное дело, не обязательно агитировать за вступление в эти объедения или заявлять об их поддержке. Достаточно, чтобы на опубликованной фотографии была символика организации.

В этом году подобный случай произошел с известным крымским адвокатом Эмилем Курбединовым. 26 января сотрудники ФСБ задержали адвоката и доставили в суд, а также провели обыск в его квартире. Против Курбединова возбудили административное дело по статье 20.29 – «распространение экстремистских материалов». Следователи Центра по противодействию экстремизма посчитали противоправной публикацию, которую он репостнул со страницы «Хизб ут-Тахрир Украина» еще в 2013 году. В посте говорилось о том, что в Симферополе проходит митинг сторонников организации «Хизб ут-Тахрир». Запись была проиллюстрирована фотографией с акции.

Защищаясь в суде, адвокат заявил, что он сделал репост в тот момент, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, где «Хизб ут-Тахрир» не запрещена (организация запрещена в России). По словам Курбединова, он давно забыл об этой публикации и удалил бы ее по первому требованию полиции. Но Железнодорожный суд Симферополя признал Курбединова виновным и присудил ему 10 суток ареста.

Спустя месяц – 11 февраля – по аналогичному поводу российские силовики провели обыск у общественного активиста Марлена Мустафаева. Его арестовали на 11 суток за публикацию в соцсети «Вконтакте», содержащую символику «Хизб ут-Тахрир». Он сделал ее в июле 2014 года.

Пожалуй, самое абсурдное наказание за публикации в соцсетях получил активист Ремзи Бекиров. 30 марта этого года Симферопольский районный суд отправил его на трое суток под арест за пост, которого просто не существует. Бекиров утверждает, что из соображений безопасности он удалил свои страницы в «Одноклассниках» и «Вконтакте». И все же его осудили за публикации, которые он сделал еще в 2009 году. Эти посты расценили как «распространение экстремистских материалов», хотя о распространении в этом случае можно говорить с большой натяжкой. Первую публикацию посмотрел один человек, вторую – пять. И больше их никто не посмотрит, поскольку страница удалена вместе с «экстремистскими» постами.

Одна из публикаций, за которую осудили Бекирова, была посвящена радикальной российской группировке «Приморские партизаны». В 2016 году за пост о деятельности этой же организации был осужден другой крымский активист – Алексей Шестакович. За размещение «экстремистской» публикации 6-летней давности он получил штраф размером одна тысяча рублей.

Интересный случай наказания за активность в соцсетях произошел в мае 2016 года в Феодосии. По информации Крымской правозащитной группы, местный житель, фамилию которого не называют, в комментариях к новостной статье на сайте информагентства разместил изображение немецкого военного самолета со свастикой. Феодосийский городской суд расценил это как «пропаганду нацистской символики» и выписал штраф в размере одной тысячи рублей. Хотя, как утверждают правозащитники, контекст, в котором было использовано изображение, говорил о намерении автора использовать его для иллюстрации своего мнения, а не пропаганды нацизма или экстремистской деятельности.

Опасные песни и «сепаратистские» комментарии

Центр «Э» в Крыму открывает административные дела даже за аудиозаписи в соцсетях. В ноябре 2016 года анархист из Евпатории Сергей Васильченко получил 10 суток ареста за то, что на его аккаунте «Вконтакте» нашли записи песен российской группы La Vida Cuesta Libertades под названиями «Прощай, капитализм» и «Черный террор». Причем эти записи он добавил к себе на страницу в 2014 году, в то время как в список «экстремистских» их внесли в 2016 году.

В январе этого года бахчисарайский активист Сейран Салиев был арестован на 12 суток за то, что в списке его аудиозаписей «Вконтакте» находились песни чеченского барда Тимура Муцураева. По словам самого «нарушителя», когда он вышел на свободу после ареста, то обнаружил, что его аккаунт был удален. Восстановить его Сейран не смог, поскольку у него изъяли мобильный телефонам с sim-картой, к которой привязана страница.

Более сурово карают за высказывания о том, что Крым является частью Украины. В октябре 2016 года следователи ФСБ возбудили уголовное дело против участника крымскотатарского национального движения из Феодосии Сулеймана Кадырова по статье 280.1 Уголовного кодекса России – публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. По словам активиста, его преследуют за комментарий в фейбуке под видеозаписью пользователя, который подписался как Демьян Демьянченко. В этом видеоролике неизвестный мужчина призывает крымчан вступать в украинский добровольческий батальон. Под ним, по версии следствия, 21 марта 2016 года Кадыров написал «Я, Кадыров Сулейман, поддерживаю данное видео-обращение. Крым – это Украина». Сам активист говорит, что просто не помнит, писал ли он такой комментарий.

Похожее уголовное дело в Севастополе возбудили против местного жителя Игоря Мовенко. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поводом для этого послужил комментарий Мовенко в группе «Крым – это Украина». Правозащитники не приводят текст комментария, но указывают, что он презентовал проукраинскую позицию севастопольца. Сейчас по делам Кадырова и Мовенко продолжается следствие. Им обоим грозит до 5 лет лишения свободы.