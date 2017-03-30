В Крыму –​ очередная волна политических преследований. Вслед за задержаниями участников антикоррупционных протестов российские силовики опять переключили свое внимание на крымскотатарских активистов. За два дня в Симферополе были задержаны пять человек. Против активиста Беляла Адилова было открыто уголовное дело за «угрозы в адрес представителя власти». Еще один общественник – Ремзи Бекиров – получил трое суток ареста за «экстремистскую» публикацию семилетней давности.

Череда новых преследований крымскотатарских активистов на этой неделе началась с задержания симферопольца Беляла Адилова, произошедшего утром, 29 марта. Его задержали возле здания подконтрольного России Верховного суда Крыма. Произошедшее удалось запечатлеть на видео другому активисту –​ Осману Арифмеметову.

Когда активист, снимающий видео, попросил их представиться, один из людей в форме выбил из его рук камеру

​На кадрах видно, как Адилова ведут в микроавтобус лица в камуфляжной форме с закрытыми лицами без каких-либо опознавательных знаков. Когда активист, снимающий видео, попросил их представиться, один из людей в форме выбил из его рук камеру. После этого все они сели в микроавтобус вместе с задержанным и, ничего не объяснив собравшимся, уехали в неизвестном направлении.

Это произошло перед судебным заседанием, на котором рассматривалось продление ареста пяти фигурантам «дела симферопольских мусульман». Двое из них являются соседями Беляла Адилова, и он пришел в Верховный суд Крыма, чтобы поддержать своих товарищей и единоверцев. После того, как его увезли неизвестные вооруженные люди, в течение нескольких часов ничего не было известно о его местонахождении. За это время Верховный суд Крыма рассмотрел апелляцию симферопольских мусульман и оставил в силе решение о продлении их ареста на два месяца.

5 лет тюрьмы за спор с полицейским

Спустя некоторое время Адилову удалось созвониться с родственниками и сообщить, что он находится в районном управлении Следственного комитета России. Там, по словам адвоката Эдема Семедляева, силовики предлагали подписать с ним соглашение о сотрудничестве, однако активист отказался.

Сотрудники ФСБ в масках были категорически против и сказали, что здесь не мечеть, и вы тут намаз делать не будете

​«Мне удалось приехать лишь к двум (часам дня – КР). Следователь начал проводить ряд процессуальных действий. После этого мы попросили время для совершения молитвы – намаза. Нам в категоричной форме было отказано. Сам следователь еще пытался лояльно к этому отнестись. Но присутствующие сотрудники ФСБ в масках были категорически против и сказали, что здесь не мечеть, и вы тут намаз делать не будете», – возмутился Семедляев.

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По словам адвоката, в знак протеста Адилов отказался говорить и что-либо подписывать, пока ему не предоставят возможность совершить намаз. В итоге силовикам пришлось отступить и позволить активисту и его адвокату помолиться.

Следователь ознакомил Адилова с протоколом о возбуждении против него дела по статье 318 Уголовного кодекса России – применение насилия или угрозы в отношении представителя власти. По словам Эдема Семедляева, поводом для этого стала словесная перепалка между бойцом ОМОНа и активистом, произошедшая 12 октября 2016 года.

В тот день российские силовики ворвались с обысками в дома мусульман в поселок Строгановка и симферопольский микрорайон Каменка. Тогда 5 человек были обвинены в связях с «Хизб ут-Тахрир» – запрещенной в России организацией – и отправлены под арест. Когда проходил обыск у одного из них – Эмиля Джемаденова – возле его дома собрались соседи, обеспокоенные судьбой своего товарища. Одним из пришедших был Белял Адилов. Между собравшимися и бойцами ОМОНа, стоявшими в оцеплении, произошла словесная перепалка. Она частично запечатлена на видео, размещенном в сети YouTube.

По-видимому, состав преступления они нашли в этих словах: «Мои дети будут злее, чем я. Вашим детям будет хана за то, что вы так относитесь к нам»

​На записи слышно и видно, как Адилов эмоционально выражает возмущение действиями силовиков. Одна из его фраз была расценена следователями как угроза в адрес ОМОНовца. По-видимому, состав преступления они нашли в этих словах: «Мои дети будут злее, чем я. Вашим детям будет хана за то, что вы так относитесь к нам».

Адвокат Эдем Семедляев считает, что сказанное его подзащитным нельзя расценивать как угрозу представителям власти.

«Данное видео было размещено мной. Я также присутствовал на обыске. Размещалось оно и снималось в связи с тем, что сотрудники полиции и ОМОНа вели себя очень грубо, началась перепалка в следствии этого», – отметил Семедляев.

Ночь Белял Адилов провел в изоляторе временного содержания. Ожидается, что 31 марта состоится судебное заседание по поводу его ареста.

Адилову – больше 40 лет. Он работает в сфере строительства: возглавляет бригаду, занимающуюся работами разного профиля. Белял – активный член мусульманской громады. По словам его соседей, его часто приглашают в качестве имама для того, чтобы провести молебен.

«Человек он очень добродушный и отзывчивый. На каждую проблему любой семьи он отзывался, оставляя все свои дела. Сегодня я осталась без мужа, и он всегда помогает нам и всем, кто нуждается», – охарактеризовала активиста его соседка, супруга одного из арестованных фигурантов «дела симферопольских мусульман» Лиана Джемаденова.

У Белялова шестеро детей: старшей дочери 17 лет, младшему ребенку – полтора года. Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает санкцию до 5 лет лишения свободы.

Семилетний «экстремистский» пост

30 марта произошли новые задержания активистов. Утром в здание Ценра по противодействию экстремизму был вызван общественник Осман Арифмеметов – тот, который снял на камеру задержание Беляла Адилова. Его пригласили, чтобы выдать планшет, который был у него изъят неделю назад. Вместе с ним решил отправиться еще один активист –​ Ремзи Бекиров, чтобы забрать свою шапку. Его головной убор также ранее изъяли сотрудники Центра «Э», так так заподозрили, что на него нанесена «запрещенная» атрибутика.

В результате Осману Арифмеметову отдали его планшет, а вот Ремзи Бекиров был задержан. Силовики заявили, что против него открыто административное дело по статье 20.29 КоАП – распространение экстремистских материалов. Поводом для этого стала публикация Бекирова «ВКонтакте» о группе «Приморские партизаны», которую он разместил 7 лет назад

Ремзи Бекирова не отпустили из здания Центра «Э», и он обратился к своим товарищам с просьбой принести еды, что те и сделали. Когда товарищи активиста вышли из участка на улицу, к ним подошла группа полицейских и попросила пройти с ними. Задержаны были три человека: активисты Осман Арифмеметов и Риза Изетов, а также журналист издания article20.org Тарас Ибрагимов.

Около часа их продержали в подвальном помещении, не объяснив причины задержания. Дольше всех сотрудники Центра «Э» беседовали с журналистом Ибрагимовым. По его словам, с ним провели допрос и досмотрели личные вещи.

Через несколько часов в Симферопольском районном суде, подконтрольном России, начались слушания по делу Ремзи Бекирова по поводу «распространения экстремистских материалов». Очевидцы утверждают, что скамьи для публики в зале заседаний заняли посторонние молодые люди. В результате на заседание пустили всего двоих человек, пришедших поддержать активиста, хотя таких людей собралось гораздо больше.

В конечном итоге суд признал активиста виновным и присудил ему трое суток ареста.

Ремзи Бекирову – 30 лет, по образованию он историк. В последнее время – один из наиболее инициативных крымскотатарских активистов. Он старается не пропускать ни одного суда по политическим делам с участием соотечественников, устраивает текстовые и видеотрансляции с заседаний. По мнению соратников Бекирова, его преследование – это попытка российских силовых органов уменьшить его активность.

Сами силовики предпочли промолчать. За два дня ни один из российских органов не прокомментировал задержание Ремзи и других активистов.