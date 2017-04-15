Черноморский флот России проводит учения в Черном море

Черноморский флот России проводит в полигонах боевой подготовки в Черном море плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе учения корабли противолодочной ударной группы (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Муромец» провели учения по борьбе за живучесть корабля, по поиску и спасению человека, оказавшегося в воде, а также отразили нападение надводной скоростной малоразмерной цели. Для обеспечения этих эпизодов привлекались спасательный буксир «СБ-5» и один из противодиверсионных катеров типа «Грачонок», – рассказали в Черноморском Флоте.

Сообщается также, что морской тральщик «Иван Голубец» в рамках отработки противоминных действий осуществил поиск и выборку морских мин.

В пресс-службе флота добавили, что ранее корабли КПУГ провели стрельбу зенитными ракетами комплекса «Оса-МА» и артиллерией по воздушным и надводным целям.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

В Крыму 24 марта завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.