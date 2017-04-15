Римо-католическая община Севастополя провела пасхальное богослужение

Римо-католическая община Севаcтополя имени святого Климента Римского провела пасхальное богослужение, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

​

Служба прошла на улице под историческим зданием единственного в городе костела. Верующие держали в руках свечи, как символ пасхального света и огня. В конце праздничной службы всех окропили святой водой.

Римо-католический костел в Севастополе построили в начале 19 века. В советское время в нем находился кинотеатр. В данный момент здание, имеет статус исторического памятника. Подконтрольные Кремлю власти города отказываются решать вопрос о передаче костела общине, поэтому севастопольские римо-католики вынуждены проводить праздничные службы на площади перед зданием.

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.