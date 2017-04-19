Джемилев: решение суда в Гааге по Меджлису – моральная поддержка для крымских татар

Решение Международного суда ООН в Гааге обязать Россию прекратить нарушения прав национальных меньшинств в аннексированном Крыму, в частности отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, имеет большое моральное значение для крымских татар.

Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Вместе с тем, он выразил сомнение в том, что Россия подчинится требованиям суда.

«Нет, конечно, она не последует (требованиям суда – КР). Но, тем не менее, это решение Гаагского суда имеет очень большое значение. Моральная поддержка для тех крымских татар, которые подвергаются преследованию. Это однозначно. Они же там (в России – КР) приняли положение, что если что-то их не устраивает, то они, россияне, не будут подчинятся. Такое хулиганское поведение еще определенное время будет продолжаться. Но, опять-таки, подчеркиваю, что это очень важное решение для нас имеет», – отметил Джемилев.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав национальных меньшинств в аннексированном Крыму.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде ООН, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.

Украина, среди прочего, просит суд добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегшим к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на эти группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.