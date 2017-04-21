Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаев намерен голодать до вынесения приговора

Фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев, которого судят в российском Ростове-на-Дону, отказался заканчивать голодовку до вынесения приговора. Зейтуллаев голодает уже 17 дней.

Об этом 21 апреля в Фейсбуке сообщил российский журналист Антон Наумлюк.

«Руслана Зейтуллаева доставили в суд. Выглядит изможденным, но держится крепко. Адвокаты уговаривали бросить голодовку, но Руслан отказался до вынесения приговора. Эмиль Курбединов напомнил о письме Сахарова Мустафе Джемилеву во время голодовки. «Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного еще не пропустил», – ответил Руслан. В СИЗО его уговаривают бросить голодовку три раза в день», – написал Наумлюк.

При этом, в медслужбе СИЗО Зейтуллаеву выписали справку об удовлетворительном состоянии здоровья, написал в Фейсбуке адвокат крымчанина Эдем Семедляев.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».