Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону объявит приговор фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву 26 апреля. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов.

«Оглашение приговора по Руслану Зейтуллаеву состоится 26 апреля в 10 часов!» – написал Курбединов.

Другой адвокат Эдем Семедляев сообщил, что прокурор потребовал для Зейтуллаева 17 лет лишения свободы.

«Прокурор просит: 1. Признать виновным по ч. 1 ст. 205.5; 2. 17 лет лишения свободы», – написал Семедляев.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаев заявил о намерении голодать до вынесения приговора.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».