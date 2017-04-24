Миссия ОБСЕ остается в Украине – Апакан

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявляет, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат, несмотря на гибель и ранения сотрудников в Луганской области. Об этом говорится в обнародованном 24 апреля сообщении миссии.

«Несмотря на эту трагедию, мы намерены выполнять наш мандат и способствовать обеспечению мира для народа Украины», – отметил посол Апакан.

«Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, выводу оружия, полному разминированию и реальной приверженности миру. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности», – подчеркнул глава миссии.

«Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше», – сообщил Эртугрул Апакан.

Утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганской области подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно сообщению миссии, погиб американский медработник, были госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Группировка «ЛНР» сообщает, что двое раненых наблюдателей, находящихся в больнице Луганска, получили травмы средней тяжести, их состояние стабильное.

В группировке «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу». Боевики ранее также заявили, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в котором погибли и были ранены сотрудники миссии, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.