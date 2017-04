В Совете Европы в понедельник, 24 апреля, показали документальный фильм о судьбе крымских татар в аннексированном Россией Крыму – ленту «Когда этот ветер стихнет» (When Will This Wind Stop) польского режиссера Аниэлы Астрид Габриэль. Об этом в Фейсбуке написал глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев.

«В Совете Европы премьера фильма о трагедии семей крымских татар. Совместный польско-украинский фильм «Когда этот ветер утихнет» (When this wind will stop) победил в одной из номинаций на фестивале фильмов IDFA (Амстердам). Чувственная работа, которая, правда, попала в водоворот сканала вокруг президента ПАСЕ Аграмунта. Но сюда пришли те, кто хочет на секунду оторваться от жесткой атмосферы ассамблеи и кто обеспокоен судьбой крымских татар, проживающих в условиях российской оккупации», – написал Арьев.

Лента «Когда этот ветер стихнет» (When Will This Wind Stop) польского режиссера Аниэлы Астрид Габриэль показывает, как изменилась жизнь крымскотатарских семей после того, как Кремль аннексированный Россией украинский полуостров. В Праге в рамках фестиваля «Один мир» (One World) состоялась чешская премьера документального фильма.

Ранее сообщалось, что на заседании ПАСЕ возникла кризисная ситуация, депутаты потребовали от президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта объяснений по поводу его поездки в Сирию вместе с российской делегацией.