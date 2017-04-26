Послы ЕС подтвердили решение о «безвизе» для Украины

Послы Европейского союза приняли решение о визовой либерализации для Украины, сообщает корреспондент Радио Свобода. Решение было принято на Совете послов (COREPER).

Министры ЕС должны подтвердить соглашение на заседании 11 мая.

Европарламент на заседании 6 апреля поддержал введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в случае введения «безвиза», жители аннексированного Крыма, у которых есть биометрический паспорт гражданина Украины, также смогут ездить в ЕС без виз.