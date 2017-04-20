Крымчанам обещают «зеленый свет» в Европу – так же, как и другим гражданам Украины. Через что придется пройти жителям полуострова для выезда за границу, а кого не пустят в ЕС – об этом говорили в телепрограмме «Крым.Реалии».

«Граждане Украины, даже если они живут в Крыму, смогут путешествовать. Конечно, при условии, что у них есть биометрические паспорта, выданных украинскими органами власти», – говорит спикер внешнеполитической службы Европейского Союза Майя Косьянчич.

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что ограничений для крымчан вводить не будут. Однако обещают следить за «коллаборационистами».

Крымчане, законно получившие документы для выезда за границу, будут ездить на общих основаниях

«Крымчане, законно получившие документы для выезда за границу, будут ездить на общих основаниях, как и другие граждане Украины», – говорит помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом путешествующим желательно представлять все документы с фотографиями, отмечает спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

«Чтобы миграционная служба могла быстрее их идентифицировать. Паспорт для выезда за границу оформляется независимо от места регистрации. Поэтому не обязательно представлять какие-либо справки переселенца и так далее», – отмечает он.

Херсон – ближайшая точка оформления

На Херсонщине из всех документов крымчане чаще всего оформляют именно загранпаспорта. За три месяца этого года за документом сюда обратились почти две тысячи жителей полуострова. Но особого ажиотажа специалисты миграционной службы не замечают, говорят, спрос – явление сезонное.

«Показатели на оформление загранпаспорта растут, так как близится сезон отдыха. Это ежегодные показатели и ежегодная динамика», – говорит спикер Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области Иоанна Евич.

На волне «безвиза» активизировались и посредники. Волонтер Елена Антонова, которая помогает крымчанам добраться на Херсонщину для оформления украинских документов, говорит, что они забивают очереди, поэтому сдать документы на биометрический паспорт за день крайне трудно.

«Зашел парень, завел людей в количестве шести или семи человек. Потом эти люди остались, он сам побежал оплачивать все эти услуги. Потом занес целую пачку оплаченных квитанций, и эти люди просто быстренько обслужились… Другие сегодня и не смогли сдать», – говорит волонтер.

Крымчанам, которые захотят получить паспорт без очереди, придется заплатить за услуги посредников от 5 000 до 13 000 рублей.

Выбор крымчан

Украинские активисты в Крыму считают, что безвиз поможет Украине расположить к себе большее количество крымчан.

Жители Крыма начали оформлять новые документы – даже те, кто раньше были «Крым наш»

«Жители Крыма начали обращаться для оформления новых документов – даже те, кто раньше были «Крым наш». Безусловно, Украина будет использовать этот момент для возвращения Крыма под свой контроль. Те люди, которые уже оформили российский загранпаспорт, вероятно, задумаются и об украинском для удобства», – считает активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

Опрошенные нами крымчане не спешат отказываться от украинской «плюшки», даже если это пойдет вразрез российскому патриотизму.

«Не знаю, по-моему, то, кто выезжал в Украину, они так и выезжают. Такие люди – там, где им тепло, туда они и рвутся».

«Я считаю, что это не предательство, потому что они могут выехать спокойно. Просто их могут потом обратно не вернуть».

«Я думаю: Россия от этого ничего не потеряет. Ну, будут люди ездить. Ничего страшного в этом нет, а людям только проще. Если визу не надо получать, меньше денег будут тратить. Денег и так не хватает».

В украинских ведомствах не готовы говорить о льготах для крымчан, но и усиление контроля не прогнозируют.