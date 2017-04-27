Посол США Мари Йованович: Украина находится на передовой информационной войны

Украина находится на передовой информационной войны, а украинские журналисты – в авангарде этой битвы, заявила посол США в Украине Мари Йованович 27 апреля в Киеве на международной медиа-конференции, в которой приняли участие представители региональных СМИ страны.

Йованович призвала украинских журналистов в своей работе «опираться на факты и быть объективными».

«Мы считаем, что дальнейшее движение Украины по пути реформ – лучший способ спасти ее суверенитет, спасти от внешних угроз, российской агрессии. Но это нелегко. Много вызовов, одна из наибольших проблем – распространение дезинформации. Поэтому очень важно, чтобы Украина имела такие СМИ, которым доверяют, которые могут вести борьбу с дезинформацией, ставшей оружием», – отметила посол США в Украине.

Международная медиа-конференция, посвященная 15-летию Программы партнерства в области масс-медиа в Украине (UMPP), прошла в Киеве 27 апреля при участии представителей украинских министерств и региональных СМИ. Организаторами конференции выступили IREX (Украина) и посольство США в Украине.

В марте 2017 года более 90 политиков, политических экспертов и общественных активистов из разных стран подписали открытое письмо в адрес руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини, в котором призвали «воспринимать всерьез угрозу со стороны российской дезинформации».

В письме, инициатором которого является чешская общественная организация «Европейские ценности», говорится, что «агрессивные действия Кремля являются беспрецедентными для современной эпохи», а также содержится призыв утроить ресурсы нового отдела Европейской службы внешнего действия, которая занимается развенчиванием российской пропаганды и фейковых новостей.