Под прицелом пропаганды Кремля

Более 90 политиков, политических экспертов и общественных активистов из разных стран подписали открытое письмо в адрес руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини, в котором призвали «воспринимать всерьез угрозу со стороны российской дезинформации». В письме, инициатором которого является чешская общественная организация «Европейские ценности», говорится, что «агрессивные действия Кремля являются беспрецедентными для современной эпохи», а также содержится призыв утроить ресурсы нового отдела Европейской службы внешнего действия, которая занимается развенчиванием российской пропаганды и фейковых новостей.

В открытом письме, которое подписали около сотни политиков, экспертов и активистов (из них более десяти ‒ из Украины), говорится, что Кремль вторгся в соседние страны, осуществляет массированные бомбардировки, из-за которых погибают гражданские, совершил первую аннексию чужой территории после Второй мировой войны, постоянно нарушает границы, похищает иностранных граждан, прессингует иностранцев и прибегает к массированным кибератакам. «Все это в арсенале нынешнего режима России», ‒ говорится в документе.

Все это, по словам авторов письма, сопровождается «массированной, упорной, активной и агрессивной кампанией дезинформации». Эта ситуация имеет место последние три года и частью ее, говорится в письме, является вмешательство в ход выборов и референдумов в странах ЕС, поддержка Кремлем тех политиков и сил в Европе, которые хотят развалить Европейский союз.

Могерини пытается избегать называть Россию главным источником враждебной дезинформации

В письме также критиккуют за то, что за последние два года она «пытается избегать называть Россию главным источником враждебной дезинформации». «Мы, как европейские эксперты по вопросам безопасности, видели, что она постоянно заигрывает с российской агрессией», ‒ говорится в письме.

Сама Федерика Могерини, находясь в Вашингтоне, дала интервью телекомпании «Си-Эн-Эн» и ответила на упрек относительно недостаточного внимания к российской пропаганде и дезинформации.

Мы работаем над противостоянием угрозам, которые могут возникнуть

«Это больше, чем просто обеспокоенность ‒ мы работаем над этим. Потому за последний год-полтора мы создали отдельную команду, которая конкретно работает с такого рода вызовами. В частности с пропагандой и противостоянием неправдивой информации, особенно распространяющейся в интернете, но также и через традиционные средства массовой информации», ‒ сказала Могерини.

«Более того ‒ мы начали работать над конкретными проектами с НАТО в рамках партнерства ЕС с НАТО по противостоянию гибридным угрозам, включая с кибернетическими нападениями. Поэтому речь идет о большем, чем обеспокоенность, ведь мы работаем над противостоянием угрозам, которые могут возникнуть», ‒ добавила она.

Между тем, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время сенатских слушаний по политике и стратегии США в Европе сказал, что сейчас Россия осуществляет против Запада «политическую агрессию».

Я называю это скорее политической, чем военной агрессией против наших обществ

«Я называю это скорее политической, чем военной агрессией против наших обществ. И это гораздо дешевле, чем вести войну. Они (россияне) могут нанять более четырех тысяч хакеров по цене одного истребителя типа F-35. И мы не можем рассчитывать на то, что у россиян иссякнут ресурсы из-за агрессивного поведения как это было во времена холодной войны», ‒ сказал Вершбоу.

В письме эксперты также призывают Могерини утроить ресурсы нового подразделения Службы внешней линии ЕС ‒ East STRATCOM (Стратегических коммуникаций на Востоке) и дать ему бюджет хотя бы до десяти миллионов евро для того, чтобы он мог выполнять свою функцию полноценно.

Эксперты говорят, что пропагандистская машина Кремля имеет годовой бюджет более одного миллиарда евро. «ЕС не тратит ничего для противостояния одному из крупнейших вызовов нашего сегодняшнего мира ‒ враждебной дезинформационной кампании, успешно подрывающей наши демократические общества», ‒ говорится в открытом письме.