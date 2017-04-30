Лолита Милявская намерена обжаловать в суде решение о запрете въезда в Украину

Российская певица Лолила Милявская намерена обжаловать в международных судах решение о запрете въезда ей на территорию Украины. Об этом певица заявила в эфире программы Донбасс.Реалии.

«Я должна соблюсти процедуру для того, чтобы все это дело закончилось Гаагским судом, например, по правам человека», – заявила Милявская.

Российская певица Лолита Милявская не смогла 23 апреля попасть в Украину. На железнодорожной станции Конотоп при проверке документов около 4:00 сотрудники Государственной пограничной службы Украины пересадили Милявскую в поезд Одесса – Москва, в котором она отправилась в обратном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Милявской на три года запретили приезжать в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

В то же время депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич предложил парламенту обратиться в Службу безопасности Украины с просьбой отменить решение о запрете въезда в Украину для Лолиты Милявской.

Российская певица Лолита Милявская родилась в Украине, в Мукачево на Закарпатье. До 10 лет жила во Львове, в 1985 году закончила в России Тамбовский филиал Московского института культуры. Дочь Милявской Ева живет в Киеве, причиной посещения Украины Милявская назвала болезнь дочери.